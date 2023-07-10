Во Вьетнаме стартуют Дни культуры России

Мероприятия завершат перекрестные годы двух государств, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





Дни культуры РФ во Вьетнаме пройдут в Ханое и Халонге с 10 по 14 июля. 10 июля в Ханойском оперном театре в столице страны состоится открывающий гала-концерт. Московский театр танца «Гжель» представит вокально-танцевальные номера, музыкант-кураист и композитор Ильнур Хайруллин исполнит башкирские народные композиции, артист ансамбля «Нальмэс» Пшимаф Хажоков исполнит адыгские народные танцы.





12 июля на площадке Quang Ninh Exhibition в Халонге откроется фотоэкспозиция, посвященная традиционным обрядам народов РФ и ее природе. На выставке покажут работы авторов из Адыгеи, Башкортостана, Коми, Чукотки, ХМАО, Центральной России. Там же состоится ансамбля «Гжель» и солистов.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ