Всероссийский конкурс СМИ «Культура слова — 2023» объявил прием заявок

10.07.2023

Всероссийский конкурс СМИ «Культура слова — 2023» объявил прием заявок
Заявки принимаются до 25 сентября, сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова в своем telegram-канале.

К участию приглашают журналистов, блогеров, представителей сетевых медиапроектов и региональных пресс-служб, пишущих о реализации нацпроекта «Культура». Одним из главных требований к материалам является их соответствие темам направлений нацпроекта. Поступившие работы оценит профессиональное жюри. 

«Ждем ваши материалы! Победителей объявим осенью в Москве на торжественной церемонии», — отметила глава министерства.

По ее словам, ежегодный конкурс востребован среди сотрудников СМИ. В 2022-м организаторам поступила 591 заявка из 75 регионов РФ.

Фото: Pixabay