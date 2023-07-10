Всероссийский конкурс СМИ «Культура слова — 2023» объявил прием заявок

Заявки принимаются до 25 сентября, сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова в своем telegram-канале.





К участию приглашают журналистов, блогеров, представителей сетевых медиапроектов и региональных пресс-служб, пишущих о реализации нацпроекта «Культура». Одним из главных требований к материалам является их соответствие темам направлений нацпроекта. Поступившие работы оценит профессиональное жюри.





«Ждем ваши материалы! Победителей объявим осенью в Москве на торжественной церемонии», — отметила глава министерства.





По ее словам, ежегодный конкурс востребован среди сотрудников СМИ. В 2022-м организаторам поступила 591 заявка из 75 регионов РФ.





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