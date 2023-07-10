Группа «ЯМОРЕ» заявила о приезде Джонни Деппа в Россию

Музыканты предложили голливудской звезде записать совместный трек, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу коллектива.





Осенью в РФ может приехать актер и музыкант Джонни Депп. Он согласился на предложение группы «ЯМОРЕ» за $370 тысяч и экскурсию по Калининградской области. Артист отказался от большей суммы в пользу посещения Калининграда, Куршской косы, Янтарного и других мест, заявил участник группы Михаил Лисов.





Переговоры с представителями актера велись с 2018 года, когда он приезжал в РФ с концертом Hollywood Vampires. В 2020-м музыканты начали обсуждать совместную запись песни. Ситуацию осложняло участие Деппа в судебном разбирательстве с экс-супругой. В прошлом году после победы его команда сообщила, что он готов посетить РФ, добавил Лисов.





По его словам, в конце июня музыканты будут созваниваться с Деппом по видеосвязи.





Фото: кадр из фильма «Жанна Дюбарри»