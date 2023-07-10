Опубликован первый трейлер «Наполеона» с Хоакином Фениксом

Apple TV опубликовал на ютьюб-канале дебютный ролик к историческому экшну Ридли Скотта.





Драма представляет «оригинальный и личный взгляд на происхождение главного героя, его стремительное и безжалостное восхождение к императорскому трону сквозь призму захватывающих и нестабильных отношений с женой и единственной любовью Жозефиной», говорится в синопсисе.





Ключевую женскую роль исполнила Ванесса Кирби. Сценарий подготовил Дэвил Скарпа. Премьера назначена на 22 ноября. После недолгого проката он появится в каталоге Apple TV+. Ранее сообщалось, что драма может получить высокий возрастной рейтинг из-за обилия сцен жестокости, насилия и секса.



