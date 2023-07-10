«Uma2rman» и «7Б» выступят с финалистами конкурса «Нашествие: Молодые ветра»

5 августа в Москве состоится финал всероссийского музыкального молодежного конкурса, передает ТАСС.





Конкурс проводится в рамках фестиваля «Нашествие». В финальном этапе примут участие 50 молодых музыкантов из разных регионов РФ, а также Молдовы.





Вместе с ними на на сцену столичного клуба «Урбан» выйдут группы «Uma2rman», «7Б», «Эпидемия», Casual. В жюри вошли Иван Демьян, Александр Ф. Скляр, Сергей Галанин, Ольга Кормухина, Денис Майданов, Алексей Яшин. Они выберут пять победителей, которых ждет тур по России.





В этом году основной музыкальный форум «Нашествие» не состоялся, его перенесли на лето 2024-го. Конкурс организован при поддержке ПФКИ.





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