Более 9 тысяч человек посетили фестиваль «Толстой» в Ясной Поляне

Фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна» в Тульской области посетили более 9 тысяч человек, передают организаторы фестиваля.



Мероприятие проходило с 7 по 9 июля. В программу фестиваля вошли 50 мероприятий, включая показ балета «Анна Каренина» Большого театра.



«Музей-усадьбу "Ясная Поляна" за три фестивальных дня посетили более 9 тыс. человек. На всех мероприятиях в этом году — аншлаг», — рассказали организаторы.



Балет «Анна Каренина» в постановке Джона Ноймайера стала центральным событием фестиваля. В нем были задействованы 120 артистов.



Нововведением фестиваля стали кинопоказы. В этом году прошли показы фильмов, снятых в разные годы по роману «Анна Каренина».



Кроме того, на фестивале была представлена обширная образовательная программа.











