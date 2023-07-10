В Хабаровске открылась выставка редких образцов церковного искусства

10.07.2023

В Хабаровске открылась выставка редких образцов церковного искусства
В Хабаровске открылась выставка «Окно в Россию. Религиозное искусство эпохи Петра I», передает пресс-служба Гродековского музея.

В экспозиции представлены образцы церковного искусства из коллекции музея имени Андрея Рублева. Посетители выставки смогут ознакомиться с шедеврами 1680-1720-х годов, традиционными датированными образами с подписями художников, новаторскими иконами, созданными в технике масляной живописи.

«Среди экспонатов выставки – датированные образы, имеющие подписи художников, как например, икона выдающегося царского иконописца Оружейной палаты Кирилла Уланова «Святитель Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский» 1705 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельный раздел выставки посвящен церковной живописи Петровских времен.

Посетить выставку можно до 13 августа.


Фото: пресс-служба Гродековского музея