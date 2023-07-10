Российские специалисты приступили к логистическому этапу реставрации Триумфальной арки в Пальмире

Архитектурный памятник был взорван в 2015 году. О начале работ сообщила руководитель проекта реставрации, глава Центра спасательной археологии, замдиректора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева.«На сегодняшний день мы практически приступаем к работам по выполнению логистического этапа, а именно: к закупке оборудования, к отправке этого оборудования в Пальмиру. Вероятнее всего, примерно с середины сентября мы начнем работы в Пальмире», — рассказала руководитель.Наталья Соловьева сообщила, что специалисты сталкиваются с определенными сложностями, связанными с обеспечением безопасности в Пальмире, взаимодействии с сирийскими органами охраны, однако эксперты рассчитывают выполнить свои обязательства.По словам Соловьевой, проект реставрации займет около трех лет.В конце мая проект реставрации Триумфальной арки был одобрен в Дамаске на заседании комитета по Пальмире при ЮНЕСКО.