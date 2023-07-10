В Москве прошел юбилейный концерт «Ночных снайперов»

10.07.2023

В Москве прошел юбилейный концерт «Ночных снайперов»
В Москве прошел концерт в честь 30-летия группы «Ночные снайперы».

Концерт в столице дала лидер коллектива Диана Арбенина.

Фотографиями с концерта певица поделилась в своих соцсетях.

«Спасибо каждому из вас за этот праздник, эмоции и энергию!» — написала Арбенина.

Ранее в России были отменены несколько концертов группы «Ночные снайперы». Диана Арбенина ранее получила травму после падения с лестницы в своем доме.


Фото: А поговорить/YouTube