В Москве прошел юбилейный концерт «Ночных снайперов»

В Москве прошел концерт в честь 30-летия группы «Ночные снайперы».



Концерт в столице дала лидер коллектива Диана Арбенина.



Фотографиями с концерта певица поделилась в своих соцсетях.



«Спасибо каждому из вас за этот праздник, эмоции и энергию!» — написала Арбенина.



Ранее в России были отменены несколько концертов группы «Ночные снайперы». Диана Арбенина ранее получила травму после падения с лестницы в своем доме.









Фото: А поговорить/YouTube