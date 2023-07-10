В Москве прошел юбилейный концерт «Ночных снайперов»

5 августа в Москве состоится финал всероссийского музыкального молодежного конкурса, передает ТАСС...
В программу фестиваля вошли 50 мероприятий, включая показ балета «Анна Каренина» Большого театра.
В экспозиции представлены образцы церковного искусства из коллекции музея имени Андрея Рублева.
Архитектурный памятник был взорван в 2015 году.
Фотографиями с концерта певица поделилась в своих соцсетях.
5 августа в Москве состоится финал всероссийского музыкального молодежного конкурса, передает ТАСС...
В программу фестиваля вошли 50 мероприятий, включая показ балета «Анна Каренина» Большого театра.
В экспозиции представлены образцы церковного искусства из коллекции музея имени Андрея Рублева.
Архитектурный памятник был взорван в 2015 году.
Фотографиями с концерта певица поделилась в своих соцсетях.
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10.07.2023