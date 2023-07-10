На ТНТ выйдет комедийный сериал о «Голливуде» в российской колонии

На телеканале ТНТ выйдет новый комедийный сериал «Камера! Мотор!» производства компании «Руки вверх продакшн», передает пресс-служба канала.



«Телеканал ТНТ объявляет о старте съемок комедийного сериала "Камера! Мотор!" о романтике видеосалонов и фильмов, популярных в конце 1980-х. Производством проекта занимается "Руки вверх продакшн" во главе с Сергеем Жуковым. Это первый сериал, который команда певца и продюсера делает специально для ТНТ», — рассказали в пресс-службе.



Действие фильма перенесено во времена СССР. Главный герой — несостоявшийся кинорежиссер, который вынужден работать в видеосалоне. Однажды сотрудник случайно включает школьникам «фильм для взрослых» и попадает в колонию, где с сокамерниками снимает свои версии культовых фильмов на камеру с использованием любых подручных материалов.





Проект будет включать 16 серий. В нем снимаются Павел Рассомахин, Александр Обласов, Дмитрий Колчин, Асгар Нигамедзянов и другие.









Фото: Pixabay.com