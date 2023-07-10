В России появятся плейлисты джазовой музыки для публичных пространств

В России появятся первые плейлисты элитарной музыки для публичных пространств. Об этом шла речь на встрече ведущих культурных институций в рамках «Российской креативной недели».



В ходе дискуссии обсуждались вопросы развития джазового общества в России, меры поддержки талантливых композиторов и исполнителей.



Замдиректора Московского продюсерского центра «Моспродюсер» Никита Беляков рассказал об официальных городских программах поддержки артистов, в том числе джазовых.



Музыкальный продюсер аудиобрендинга FONMIX Антон Панкратов рассказал о том, как устроена система аудиовещания в публичных пространствах, и чем владельцев бизнеса привлекает именно джазовая музыка.



«Специалисты FONMIX опираются в своей работе не только на актуальные тренды, но и на исследования нейрофизиологов о влиянии звука на поведение клиентов, их покупательную активность, отношение к бренду и время, которое они проводят в том или ином публичном пространстве. Исследования показали, что человеческая психика по-разному воспринимает различные стили и жанры», — рассказал Антон Панкратов.



Модератор встречи, исполнительный директор Фонда поддержки и развития музыкального искусства им. Игоря Бутмана Роман Христюк отметил, что благодаря сервису FONMIX идея продвижения джазовой музыки для бизнеса в России будет реализована в самое ближайшее время.



«Совместно мы планируем создать несколько плейлистов для различных общественных пространств, состоящих именно из российской джазовой музыки. Это также отличная возможность для представителей направления выйти на новый уровень, сделать так, чтобы их услышали», — сказал Роман Христюк.













Фото: пресс-служба Российской креативной недели