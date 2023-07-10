В Москве презентовали книги об интеллектуальной собственности

В Москве прошла презентация книг «Чувство собственности» Марии Дорошенко и «Технологии и собственность» Сергея Матвеева.



Презентация прошла в рамках «Москва. Фест».



Книги максимально доступным языком рассказывают об интеллектуальной собственности как главном экономическом активе творческого, технологического предпринимательства, показывают, что интеллектуальная собственность является практическим инструментом современного бизнеса.



В центре внимания автора книги «Технологии и собственность» — интеллектуальная собственность как экономический актив. Президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев дает экскурс в формирование интеллектуальной собственности как института, демонстрирует, что прибыль в современном мире извлекается не только из земли, сырья, машин и мускульной силы, но и из результатов творческой деятельности.



