В Москве презентовали книги об интеллектуальной собственности

10.07.2023
В Москве прошла презентация книг «Чувство собственности» Марии Дорошенко и «Технологии и собственность» Сергея Матвеева.
Презентация прошла в рамках «Москва. Фест».
Книги максимально доступным языком рассказывают об интеллектуальной собственности как главном экономическом активе творческого, технологического предпринимательства, показывают, что интеллектуальная собственность является практическим инструментом современного бизнеса.
В центре внимания автора книги «Технологии и собственность» — интеллектуальная собственность как экономический актив. Президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев дает экскурс в формирование интеллектуальной собственности как института, демонстрирует, что прибыль в современном мире извлекается не только из земли, сырья, машин и мускульной силы, но и из результатов творческой деятельности.
Издание директора компании LegalPics Марии Дорошенко «Чувство собственности» дает практические ответы на вопросы о связи креатива и интеллектуальной собственности, в том числе в вопросах монетизации.
«Как сделать первые шаги в сторону реализации творческой мечты, как найти средства для развития креативного бизнеса и монетизировать проект или разработку? Книга будет полезна креаторам и предпринимателям на всех стадиях воплощения творческих проектов, а также студентам творческих профессий и широкому кругу читателей, интересующихся поиском новых путей самореализации», — говорится в аннотации книги.
Фото предоставлено Prophet