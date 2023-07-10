Названа дата выхода нового фильма по мотивам романа «Мастер и Маргарита»

10.07.2023

Названа дата выхода нового фильма по мотивам романа «Мастер и Маргарита»
Названа дата выхода нового фильма по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

В российский прокат компания «Атмосфера кино» выпустит фильм 25 января 2024 года, передает пресс-служба кинопрокатчика.

Проект режиссера Михаила Локшина по мотивам романа «Мастер и Маргарита» изначально назывался «Воланд».

В картине снимались Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов и другие.


Фото: Pixabay.com