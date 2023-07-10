Активисты «Сорок сороков» потребовали запретить в России сериал «Ведьмак»

10.07.2023

Активисты «Сорок сороков» потребовали запретить в России сериал «Ведьмак»
Активисты движения «Сорок сороков» обратились в Роскомнадзор с требованием запретить в России показ сериала «Ведьмак», передает телеграм-канал Mash.

По информации канала, поводом для обращения стала пропаганда ЛГБТ и извращение славянской мифологии в картине.

В частности, зрителей возмутил четвертый эпизод третьего сезона проекта, где герой Лютик целуется в губы с мужчиной. По мнению зрителей, Лютик, который был интересным персонажем в книгах Сапковского, в фильме стал геем. В указанном эпизоде, посетовали участники движения, отсутствует маркировка 18+, обязательная для подобного контента.


Фото: кадр из фильма "Ведьмак"