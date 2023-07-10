Опубликована тизер-сцена второго сезона сериала с Евгением Цыгановым «Нежность 2»

10.07.2023

Опубликована тизер-сцена второго сезона сериала с Евгением Цыгановым «Нежность 2»
Онлайн-кинотеатр «Иви» объявил о завершении съемок сериала «Нежность 2» и представил тизер-сцену картины.

Сообщается, что во втором сезоне проекта зритель проследует за персонажем Евгения Цыганова, его рефлексиями на тему встречи с героиней Виктории Исаковой.

Сериал «Нежность» вышел в 2020 году. Режиссером проекта выступила Анна Меликян. Главные роли сыграли Виктория Исакова, Константин Хабенский, Евгений Цыганов, Ингеборга Дапкунайте и другие.

Фильм рассказывает историю финансового директора крупной компании Елены Ивановны, которая встречает мужчину мечты в случайной командировке и неожиданно теряет его.