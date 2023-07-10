В Мариинском пройдет творческий вечер к 20-летию творческой деятельности Владимира Шклярова

10.07.2023
В Мариинском театре пройдет вечер, посвященный 20-летию творческой деятельности Владимира Шклярова, премьера балетной труппы, передает пресс-служба театра.
Сообщается, что творческий вечер состоится 13 июля. В этом году Владимир Шкляров отмечает 20-летие сценической деятельности. В театре отметили, что в обширный творческий репертуар Шклярова вошли как классика и драмбалет, так и хореография XX века, современные постановки.
Откроет вечер балет «Барышня и хулиган» в хореографии Константина Боярского на музыку Шостаковича. Владимир Шкляров исполнит партию Хулигана, Мария Ширинкина — Барышни.
Во втором отделении зрителей ждет премьера — балет «Моцарт и Сальери» в хореографии и постановке Владимира Варнавы на музыку Моцарта.
В завершение вечера зрителям представят картину «В царстве теней» из балета «Баядерка».
Фото: Михаил Вильчук/Мариинский театр