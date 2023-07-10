В Мариинском пройдет творческий вечер к 20-летию творческой деятельности Владимира Шклярова

Фото: Михаил Вильчук/Мариинский театр

Сообщается, что творческий вечер состоится 13 июля. В этом году Владимир Шкляров отмечает 20-летие сценической деятельности. В театре отметили, что в обширный творческий репертуар Шклярова вошли как классика и драмбалет, так и хореография XX века, современные постановки.Откроет вечер балет «Барышня и хулиган» в хореографии Константина Боярского на музыку Шостаковича. Владимир Шкляров исполнит партию Хулигана, Мария Ширинкина — Барышни.Во втором отделении зрителей ждет премьера — балет «Моцарт и Сальери» в хореографии и постановке Владимира Варнавы на музыку Моцарта.В завершение вечера зрителям представят картину «В царстве теней» из балета «Баядерка».