По информации канала, сыну Михаила Ефремова установили дренаж из-за пневмоторакса.Николай Ефремов находится в больнице после падения с 3 этажа. Инцидент произошел 30 июня.Ранее сообщалось, что Николаю Ефремову провели две хирургические операции по сращиванию костей таза и бедер.