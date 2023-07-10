У Николая Ефремова выявили проблемы с легкими после операций — Mash

10.07.2023

У Николая Ефремова выявили проблемы с легкими после операций — Mash
У актера Николая Ефремова выявили проблемы с легкими после проведенных операций, передает телеграм-канал Mash.

По информации канала, сыну Михаила Ефремова установили дренаж из-за пневмоторакса.

Николай Ефремов находится в больнице после падения с 3 этажа. Инцидент произошел 30 июня.

Ранее сообщалось, что Николаю Ефремову провели две хирургические операции по сращиванию костей таза и бедер.



Фото: Pixabay.com