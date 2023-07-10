Баста перенес концерт на Кипре из-за несостыковок в графике

Российский рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) сообщил о переносе концерта на Кипре.



Об этом Баста написал в своем телеграм-канале.



Выступление артиста должно было состояться 9 июля в Лимассоле. По словам Вакуленко, он не успевает приехать к выступлению из-за несостыковок в графике. Рэпер опоздал на единственный самолет до Кипра.



Вакуленко извинился за возникшие неполадки.



Рэпер написал, что концерт переносится на конец августа. Дата выступления будет объявлена позже, а выкупленные билеты на концерт действительны.



Ранее переносились выступления Басты в Красноярске, Хабаровске и Иркутске.









Фото: Gasgolder/YouTube