Баста перенес концерт на Кипре из-за несостыковок в графике

10.07.2023

Баста перенес концерт на Кипре из-за несостыковок в графике
Российский рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) сообщил о переносе концерта на Кипре.

Об этом Баста написал в своем телеграм-канале.

Выступление артиста должно было состояться 9 июля в Лимассоле. По словам Вакуленко, он не успевает приехать к выступлению из-за несостыковок в графике. Рэпер опоздал на единственный самолет до Кипра.

Вакуленко извинился за возникшие неполадки.

Рэпер написал, что концерт переносится на конец августа. Дата выступления будет объявлена позже, а выкупленные билеты на концерт действительны.

Ранее переносились выступления Басты в Красноярске, Хабаровске и Иркутске.


Фото: Gasgolder/YouTube