«Гипнотик» с Беном Аффлеком вырвался в лидеры проката по итогам уикенда

10.07.2023

«Гипнотик» с Беном Аффлеком вырвался в лидеры проката по итогам уикенда
Фильм Роберта Родригеса «Гипнотик» с Беном Аффлеком в главной роли возглавил прокат в России по итогам уикенда, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Картина заработала порядка 60 млн рублей.

Фильм рассказывает о детективе, который занимается поисками пропавшей дочери.

На втором месте оказался фильм «Вызов» Клима Шипенко. За выходные лента собрала 16,7 млн рублей.

Третье место досталось фэнтези «Назад к динозаврам» (15,6 млн рублей). Фильм рассказывает о подростках, которые нашли в лесу машину времени и отправились в путешествие в прошлое.

Сообщается, что мультфильм «Чарли и фантастическая четверка» выступил ниже ожиданий и заработал 8,5 мл рублей.

Топ-10 лучших проектов минувших выходных замкнул фильм ужасов «Заклятье. Незаконченная глава».


Фото: кадр из фильма "Гипнотик"