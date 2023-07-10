«Гипнотик» с Беном Аффлеком вырвался в лидеры проката по итогам уикенда

Фильм Роберта Родригеса «Гипнотик» с Беном Аффлеком в главной роли возглавил прокат в России по итогам уикенда, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.



Картина заработала порядка 60 млн рублей.



Фильм рассказывает о детективе, который занимается поисками пропавшей дочери.



На втором месте оказался фильм «Вызов» Клима Шипенко. За выходные лента собрала 16,7 млн рублей.



Третье место досталось фэнтези «Назад к динозаврам» (15,6 млн рублей). Фильм рассказывает о подростках, которые нашли в лесу машину времени и отправились в путешествие в прошлое.



Сообщается, что мультфильм «Чарли и фантастическая четверка» выступил ниже ожиданий и заработал 8,5 мл рублей.



Топ-10 лучших проектов минувших выходных замкнул фильм ужасов «Заклятье. Незаконченная глава».









Фото: кадр из фильма "Гипнотик"