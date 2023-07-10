Объявлены имена победителей проекта «Две звезды. Отцы и дети»

Названы имена победителей музыкального проекта «Две звезды. Отцы и дети».



В финале шоу перед зрителями выступили Сергей Минаев с сыном Сергеем, они исполнили кавер-версии песен Modern Talking.



Любовь Успенская с дочерью Pacha Tati исполнили лирическую композицию «Берега».



Сосо Павлиашвили с сыном Леваном спели хит «Небо на ладони».



Все дуэты по итогам финала получили высокую оценку от жюри — по 20 баллов. Спецприз жюри достался Ларисе Долиной и ее внучке Саше.



В категории «Лучший дуэт» по итогам зрительского голосования победили Диана Гурцкая с сыном Константином. Артистка отказалась от участия в шоу после смерти супруга Петра Кучеренко.



Победителями шоу стали дуэты Сергея Минаева с Сергеем, Сосо Павлиашвили с Леваном и Любови Успенской с Pacha Tati.









Фото: скриншот видео Первого канала