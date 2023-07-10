Объявлены имена победителей проекта «Две звезды. Отцы и дети»

Объявлены имена победителей проекта «Две звезды. Отцы и дети»

10.07.2023

Названы имена победителей музыкального проекта «Две звезды. Отцы и дети».

В финале шоу перед зрителями выступили Сергей Минаев с сыном Сергеем, они исполнили кавер-версии песен Modern Talking.

Любовь Успенская с дочерью Pacha Tati исполнили лирическую композицию «Берега».

Сосо Павлиашвили с сыном Леваном спели хит «Небо на ладони».

Все дуэты по итогам финала получили высокую оценку от жюри — по 20 баллов. Спецприз жюри достался Ларисе Долиной и ее внучке Саше.

В категории «Лучший дуэт» по итогам зрительского голосования победили Диана Гурцкая с сыном Константином. Артистка отказалась от участия в шоу после смерти супруга Петра Кучеренко.

Победителями шоу стали дуэты Сергея Минаева с Сергеем, Сосо Павлиашвили с Леваном и Любови Успенской с Pacha Tati.


Фото: скриншот видео Первого канала