Объявлены имена победителей проекта «Две звезды. Отцы и дети»

Названы имена победителей музыкального проекта «Две звезды. Отцы и дети».
В финале шоу перед зрителями выступили Сергей Минаев с сыном Сергеем, они исполнили кавер-версии песен Modern Talking.
Любовь Успенская с дочерью Pacha Tati исполнили лирическую композицию «Берега».
Сосо Павлиашвили с сыном Леваном спели хит «Небо на ладони».
Все дуэты по итогам финала получили высокую оценку от жюри — по 20 баллов. Спецприз жюри достался Ларисе Долиной и ее внучке Саше.
В категории «Лучший дуэт» по итогам зрительского голосования победили Диана Гурцкая с сыном Константином. Артистка отказалась от участия в шоу после смерти супруга Петра Кучеренко.
Победителями шоу стали дуэты Сергея Минаева с Сергеем, Сосо Павлиашвили с Леваном и Любови Успенской с Pacha Tati.
Фото: скриншот видео Первого канала