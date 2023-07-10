Блогер Дава покинул пост ведущего «Дом-2»

Блогер Дава покинул пост ведущего проекта «Дом-2». Рэпер Дава в течение двух лет вел шоу, но объявил об уходе.



«Он уходит с проекта и больше не будет ведущим», — написала в соцсетях участница проекта Либерж Кпадону.



В качестве ведущего шоу Дава сменил свою экс-возлюбленную Ольгу Бузову, которая вела передачу 17 лет.



Первый выпуск с участием рэпера вышел в 2021 году. Ольга Бузова негативно отреагировала на приглашение рэпера в шоу и обвинила в предательстве свою коллегу Ксению Бородину.



Сам рэпер свой уход из «Дома-2» не прокомментировал.









Фото: скриншот видео шоу "Дом-2"