«История российских компьютерных игр» Okko взял гран-при фестиваля ORIGINAL+Doc

10.07.2023
Документальный сериал «История российских компьютерных игр» получил гран-при фестиваля ORIGINAL+Doc, сообщает онлайн-кинотеатр Okko.
Отмечается, что фильм также признан самым ожидаемым документальным проектов и получил диплом жюри СМИ.
Документальный сериал рассказывает о том, как создавались отечественные компьютерные игры, ставшие международными хитами.
Режиссером проекта выступил Павел Жарков, соавтор идеи и продюсер — Дмитрий Крайнов.
На московском фестивале документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc были показаны премьеры документальных лент — оригинальные проекты российских онлайн-платформ. Проекты оценивали два независимых жюри — эксперты в сфере кинематографа и представители СМИ.
Фото: кадр из фильма «История российских компьютерных игр»