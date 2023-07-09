Главархив открыл онлайн фотовыставку в День российской почты

Посетители смогут узнать, как работала почта в 1920-1980-х годах прошлого века, через фотодокументы о работе почтальонов и служащих почтовой связи. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.





Авторами фотоснимков стали именитые фотографы, среди которых Борис Вдовенко, Борис Ярославцев, Давид Минскер, Василий Егоров, Борис Трепетов, Михаил Озерский, Виктор Ахломов и Яков Берлинер.





Экспозиция размещена в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» в зале «1950-2000-е годы», в разделе «Медиатека». На самом раннем кадре — здание Московского почтамта в 1920-х годах. Несколько снимков относятся к 1930-м годам. На них изображены автомобили для перевозки почты и сотрудники Московского почтамта перед началом рабочего дня.





Фотографии военного периода в основном посвящены семьям, получающим письма от ушедших на фронт, а также бойцам, принимающим послания от родных. Так, на июньском кадре 1942 года почтальон О. Мелихова вручает письмо сына с фронта Т. Мухину в Ворошиловградской области. На декабрьском снимке того же года долгожданную почту получают бойцы Красной Армии, а на карточке 1944 года — разведчики.





На онлайн-выставке столичного Главархива представлен также ряд фотографий с работниками почты, выполняющими свои повседневные обязанности. Кроме того, на архивных кадрах второй половины прошлого века можно увидеть, как сотрудники Главпочтамта работают на штемпелевальной машине, оператор международного почтамта разбирает бандероли, а на Белорусском вокзале разгружают почту.





Фото: предоставлено Главархивом Москвы