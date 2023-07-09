Актриса фильма «Волшебник страны Оз» умерла в возрасте 93 лет

Бетта Сент-Джон умерла в доме престарелых от остановки сердца, сообщил ее сын Роджер Грант. Об этом пишет издание Daily Mail.





Актриса дебютировала на экранах в возрасте 10 лет, исполнив свои первые роли в таких фильмах, как «Дестри снова в седле» (1939) и «Джейн Эйр» (1943). Вскоре она попала под внимание знаменитого творческого дуэта Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна II, благодаря чему в 1945 году Сент-Джон попала на Бродвей со своей дебютной ролью в мюзикле «Карусель». В 1949-м актриса вернулась на бродвейскую сцену в роли Лиат в мюзикле «Юг Тихого океана», в котором играла последующие пять лет. С гастролями этого мюзикла Сент-Джон выступала и в Лондоне, где познакомилась с будущем мужем, актером Питером Грантом. От него Бетта родила троих детей, а их брак продлился до смерти Гранта в 1992 году.





В 1950-х Сент-Джон продолжила карьеру в кино, появившись в дальнейшем в картинах «Идеальная жена» (1953), «Плащаница» (1953), «Все братья были храбрецами» (1953), «Принц студент» (1954), «Дыхательная трубка» (1958) и «Коридоры крови» (1958). Актриса дважды снялась в серии фильмов о Тарзане, таких как «Тарзан и неудачное сафари» (1957) и «Тарзан великолепный» (1960). Последний раз на большом экране она появилась в 1960 году в фильме ужасов «Город мертвых», а спустя пять лет завершила свою актерскую карьеру ролью в телесериале «Третий человек». В 1999 году Сент-Джон приняла участие в 50-летии мюзикла «Юг Тихого океана», появившись в компании других участников оригинального состава в Нью-Йорке.





Фото: Кадр из фильма "Дестри снова в седле" скриншот YouTube/Kinoafisha кадры