Первый фестиваль детского кино открыт на Ставрополье

Фестиваль «Хрустальный источник» проходящий при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, открылся в городе-курорте Ессентуки на Ставрополье.





Сам фестиваль — это авторский проект заслуженного артиста России Эвклида Кюрдзидиса, впервые состоявшийся в 2018 году.





«Без хлопушки в кино не обойтись, поэтому любое кино начинается с хлопушки и всякий кинофестиваль должен с нее начинаться. Заветное слово „открыт“ мы должны произнести все вместе — участники и обязательно вы, дорогой зритель. Потому что, что бы мы ни делали, если в зале не будет зрителя, кому это нужно. А без культуры и искусства мы погибнем», — сказал он на церемонии открытия.





«Хрустальный источник» продлится в Ессентуках до 15 июля, тема фестиваля — «С чего начинается Родина». Участниками стали девять команд детей из Москвы, Донецка, Ессентуков и Пятигорска. За эти несколько дней они должны создать короткометражные фильмы. Режиссерами, артистами, операторами, сценаристами и гримерами будут сами дети. Оценивать созданные картины будут члены жюри.





Организаторы подготовили для участников и зрителей фестивальную программу — кинопоказы и спектакли, мастер-классы по живописи и киноискусству, вернисаж, где будут представлены работы юных художников, и круглые столы на тему «С чего начинается Родина».





Фото: пресс-центр кинофестиваля детского кино "Хрустальный источник"