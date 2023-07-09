VIII Международные органные ассамблеи начали работу в субботу в Калининграде

В историческом Кафедральном соборе на острове Канта участниками летней творческой академии, где педагогами выступают ведущие органисты из России и Германии, стали 15 молодых музыкантов.





«С 8 по 15 июля уроки мастерства на одном из лучших органов в Европе 15 участникам сегодняшних ассамблей, приехавшим из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Челябинска, Казани, преподадут известный российский органист и композитор, доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Алексей Шмитов и лауреат Международного конкурса органистов в Сиднее, титулярный органист церкви Святой Марии в германском Мюльхаузене Денни Вильке», — сообщила Яна Лутченко — пресс-секретарь собора.





В рамках ассамблей на мастер-классах каждый преподаватель будет исследовать конкретную тему, конкретных композиторов и их сочинения, которые, как считает Шмитов, «должны красиво „лечь“ на орган в соборе». В его исполнении прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Седара Франка, Шарля-Мари Видор, русских композиторов, а также собственные композиции. Темой мастер-класса Вильке будет западноевропейский органный симфонизм и русская музыка на примере произведений Феликса Мендельсона, Иоганна Брамса, Робета Шумана, Ференца Листа, Марселя Дюпре, Александра Глазунова, Дмитрия Шостаковича и других.





Алексей Шмитов, который сольным концертом открыл ассамблеи, отметил уникальность Кафедрального собора, где проходят мастер-классы, особую соборную акустику и масштабность органного комплекса. «Соборов вообще не так много у нас, как и такого громадного масштаба музыкального инструмента, на котором можно найти эквивалент любому музыкальному стилю — барокко это или немецкий, французский романтизм», — заметил музыкант.





Немецкий органист Денни Вильке, который неоднократно выступал в калининградском Кафедральном соборе, во многом солидарен с российским коллегой. «Лейтмотив моей программы — мой орган — мой оркестр. Сезар Франк, французский органист и композитор, говорил так про свой инструмент. И это идеально соответствует палитре возможностей, красок органа в Кафедральном соборе Калининграда», — сказал Вильке, заметив, что его концерт на ассамблеях «станет путешествием в мир романтики, он будет торжественным, мистическим, сказочным и виртуозным».



