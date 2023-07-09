Элтон Джон завершил пятилетнее прощальное турне

О завершении своей карьеры музыкант заявил выступлении в Швеции. Об этом заявляет телеканал ITV.





Музыкант Элтон Джон выступлением в Стокгольме завершил свое прощальное турне Farewell Yellow Brick Road Tour, которое с перерывами длилось пять лет. Последней песней, исполненной 76-летним музыкантом, ожидаемо стала Goodbye Yellow Brick Road из одноименного альбома 1973 года.

Перед этим сэр Элтон сыграл на полностью заполненном стадионе Tele2 Arena один из своих самых известных хитов Your Song, после чего сказал: «Последняя песня, и мы завершаем в красивом Стокгольме, Швеция». «Мой первый концерт в Швеции был 7 июля 1971 года, то есть ровно 52 года назад», — добавил музыкант, слова которого приводит телеканал.





«Играть для вас, ребята, было для меня источником живительной силы, вы были просто великолепны, спасибо вам. Я никогда не забуду вас, ребята. Я дал много концертов, как такое можно забыть? Вы в моем мозгу, в моем сердце и моей душе, и я вам так благодарен», — сказал музыкант поклонникам, некоторые из которых прилетели с другого конца света, чтобы стать свидетелями исторического события.

Как уточняет газета Daily Mail, за более чем 50 лет Элтон Джон, который пишет музыку к своим песням и известен экстравагантными костюмами и очками, дал свыше 4 тыс. концертов в более чем 80 странах.





В Стокгольме пианист и композитор подтвердил, что «больше никогда не отправится в турне». Сэр Элтон, однако, не исключил, что будет иногда выступать.





Перед выходом сэра Элтона на бис фронтмен Coldplay Крис Мартин отправил сообщение с их концерта в Гетеборге, чтобы поблагодарить музыканта за все, что он сделал для других артистов на протяжении всей своей карьеры.





Сюрприз должен был выглядеть как настоящий видеозвонок из турне рок—группы, Мартин сказал: «Мы хотим сказать от всех нас здесь, от всех артистов, которых вы вдохновляли и которым помогали, — огромное вам спасибо».



