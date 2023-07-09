В Белгородской области при раскопках были найдены монеты времен Анны Иоановны и Вильгельма 2

В центральной части города проводятся археологические исследования на месте строительства нового квартала домов.





Первая найденная монета — проволочная, также именовалась «чешуйка», «чешуя». Чеканка данных монет осуществлялась более 300 лет, начиная с правления Великого князя Дмитрия Донского в конце XIV века и до времен правления императора Петра Первого в начале XVIII века. Бытует мнение, что «чешуйки» в некотором роде напоминали подражания золотоордынским монетам. Данный вид монет отличается характерной продолговатой каплеобразной формой и неровным краем, что связано с особенностями их изготовления. Последние проволочные монеты были выпущены в 1717 году.

Лаборант археологической организации Олег Попов комментирует: «Чешуйка самая ранняя из найденных на сегодняшний день монет. Она была отчеканена во времена правления царя Михаила Федоровича Романова, годы царствования 1613–1645. Материал монеты — серебро, вес — 0,46 грамма».





Еще одной находкой является самый массовой вид монет времён правления императрицы Анны Иоанновны, номинал — денга, материал — медь. Найденные монеты имеют года чеканки 1731 и 1738. На аверсе монеты изображён геральдический орёл Российской Империи с императорскими коронами, скипетром и державой. На реверсе монеты в круговом щитке, обрамлённом ветвями и цветочным узором, размещен номинал монеты и год чекана.

Денга также и использовалась в обороте во времена царствования императрицы Елизаветы Петровны. «Дизайн» монет был позаимствованы из времен императрицы Анны Иоанновны. На их сторонах также, как и на «аннинских монетах» изображен геральдический орёл Российской Империи и номинал монеты, и год выпуска. Найденные археологами монеты были отчеканены в 1746 и 1749 годах.





Монета номиналом денга являлась самым крупным номиналом из медных монет только во времена правления Анны Иоанновны, а при Елизавете Петровне появились номиналы медных монет более крупного достоинства.





С 6 по 26 мая 1896 года в Москве проходили торжества, посвященные коронации императора Николая II и этим же годом датирована обнаруженная монета номиналом в 1 копейку, материал — медь. На одной из стороны монеты видно изображение государственного герба Российской империи образца 1856 года и круговая надпись «медная монета Российской империи», на другой стороне — номинал монеты, нанесённый в две строки, а ниже указан монетный двор. Что примечательно, при Николае II все золотые и серебряные монеты стали содержать портреты. Они чеканились и на десятирублёвых, пятирублевых монетах, рублях и полтины. Деньги меньшим номиналом обходились без изображения лица императора по той причине, что обращалась они в основном среди черни и недостойным считалось пачкать портрет царя грязными руками.





Также была найдена цинковая монета номиналом 10 пфенингов. Год чекана 1917, в этом время правил Вильгельм II, последний немецкий император и король Пруссии.