На фестивале Morellino Classica в Скансано прошел концерт пианистки-виртуоза из России

Сольная программа девушки открыла в пятницу вечером мини-цикл фортепианной музыки. Об этом сообщает ТАСС.





Музыкант представила программу «Музыка барокко в шедеврах мирового кинематографа». Первая часть состоит полностью из произведений Иоганна Себастьяна Баха (1685-1750), которые звучат в таких картинах, как «Солярис» Андрея Тарковского, «Рассекая волны» Ларса фон Триера и «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы. Вторая часть включает сочинения Георга Фридриха Генделя (1685-1759), Генри Перселла (1659-1695), Жан-Филиппа Рамо (1683-1764).





Она призналась, что программу в последний момент пришлось менять, потому что изначально предполагался ее дует с альтистом Максимом Новиковым (ученик Юрия Башмета), но ему не дали въездную визу в Италию.





Основатель фестиваля — итальянский музыковед, импресарио и организатор концертов Антонио Бонфильо. Идея фестиваля появилась еще 20 лет назад со школы музыки, которую он открыл в Скансано. 12 лет, на протяжении которых проходит фестиваль, не прерывавшийся даже в годы пандемии, рядом с Бонфильо его сын — Пьетро, тоже пианист. Несколько месяцев назад он выступал с Академическим симфоническим оркестром Северо-Кавказской государственной филармонии им. В.И. Сафонова в Кисловодске и в конце года вновь приглашен в Россию. «Для меня — это мечта. Россия — это родина великой музыки, и до сих пор именно там находятся одни из самых лучших музыкантов мира. Невозможно представить ни один фестиваль без участия русских», — считает он.





Фото: Pixabay