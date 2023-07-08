Возле Главного архива Москвы открылась уличная выставка ко Дню семьи, любви и верности

У здания столичного Главархива открылась экспозиция под названием «Семья: счастье быть вместе». Ее также можно посмотреть онлайн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.





«Выставка будет работать до 31 октября у здания Главархива Москвы по адресу: улица Профсоюзная, дом 82, корпус 1. Вход свободный. Также выставку можно посмотреть онлайн в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» в зале «1950-2000 годов», разделе «Медиатека», подразделе «Фотолетопись Москвы», — говорится в сообщении.





Как уточнили в пресс-службе, на архивных снимках запечатлены семьи в XX столетии. Созданные в различных жанрах — от психологического портрета до репортажных зарисовок — они рассказывают о праздниках и буднях разных семей, передают атмосферу ушедшего времени.





«У героев выставки разные характеры и судьбы, возраст и увлечения. Среди них — купцы и крестьяне, врачи и рабочие, актеры и студенты. Многие из них — совершенно обычные люди: семьи Менкеля, Каравановых, Федоткиных. Имена других вошли в историю: академика Николая Бурденко — основоположника советской нейрохирургии, артистов цирка Гамсахурдиа, глава которого, Роман Гамсахурдиа, был организатором циркового искусства в России. В экспозиции представлен фотоснимок народного артиста СССР Игоря Ильинского и его супруги, народной артистки РСФСР Татьяны Еремеевой (Битрих). Также в экспозицию входит фотография народного артиста СССР Михаила Ульянова во время прогулки с дочерью Еленой и внучкой Елизаветой», — добавили в Главархиве.





Экспозиция выставки основана на работах отечественных мастеров: Николая Щапова, Виктора Ахломова, Михаила Озерского, Валерия Шустова, Александра Становова, Бориса Игнатовича, Андрея Князева, Валентина Соболева, Валентина Мастюкова, Михаила Трахмана и других.





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