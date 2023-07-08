Ольга Любимова — Музей-заповедник «Кижи» готовится к реставрации церкви Покрова Пресвятой Богородицы

Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала в своем Telegram — канале, что обсудила планы музея-заповедника на совещании с его директором Еленой Богдановой.





Минкультуры России уделяет особое внимание вопросам реставрации объектов культурного наследия острова Кижи. В состав музея-заповедника входят 82 памятника деревянного зодчества. Недавно завершилась 40-летняя работа по восстановлению Преображенской церкви: сегодня в этих стенах уже открылась первая выставка «Город золотой».





Одна из приоритетных задач — обеспечение безопасности объектов Кижского погоста. Для этого реализуется проект по электроснабжению деревень вокруг острова, а объекты музея обеспечиваются охранно-пожарной сигнализацией и системами молниезащиты.





Также, директор музея рассказала, что сейчас ведется подготовка к реставрации церкви Покрова Пресвятой Богородицы и колокольни.





«Именно такая помощь коллегам из новых регионов особенно важна для обеспечения их полноценной работы. Музей космонавта Берегового имеет давнюю историю, в его фондах хранится более 15 тыс. экспонатов. Среди них — предметы, документы и фотографии, которые рассказывают о жизни дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Георгия Берегового. С директором музея Лейлой Шириновой обсудили варианты сотрудничества с Музеем истории космонавтики имени Циолковского и его московским филиалом — Научно-мемориальным музеем профессора Жуковского. В планах — возможная реализация проекта «Космический след Берегового», — сообщила руководитель Минкультуры.

Церковь Покрова Богородицы принадлежит к уникальному типу многоглавых храмов. Представляет вытянутый прямоугольник с пятигранной алтарной частью на востоке. Входят в состав объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО «Кижский погост».





Фото: t.me/olga_b_lyubimova