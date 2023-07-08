Дженнифер Гарнер вернется к роли Электры в «Дэдпуле 3»

Американская актриса Дженнифер Гарнер вернется к роли супергероини Электры в «Дэдпуле 3», сообщает The Hollywood Reporter.





«Электра» вышла на экраны в 2005 году. Проект 2005 года был спин-оффом «Сорвиголовы». Дженнифер Гарнер известна по ролям в фильмах «Перл-Харбор» и «Из 13 в 30». Премьера «Дэдпула 3» режиссера Шона Леви запланирована на 2024 год. В актерский состав также вошли Хью Джекман, Райан Рейнольдс и другие. Кроме того, Роб Дилейни вернулся к роли Питера, члена команды Дэдпула «Сила Икс». Эмма Коррин получила роль главной злодейки, и Мэттью Макфэдьен также получил роль в фильме. Продюсерами фильма выступили: Шон Леви, Кевин Файги и Райан Рейнольдс.





Разработка третьего фильма о Дэдпуле началась студией 20th Century Fox в ноябре 2016 года, но была приостановлена после окончания покупки компанией Disney компании 21st Century Fox в марте 2019 года. Затем права на персонажа были переданы Marvel Studios, которая приступила к разработке нового фильма с Рейнольдсом в главной роли. Фильм введёт Дэдпула в КВМ (Кинематографическая вселенная Marvel: Пятая фаза), сохранив при этом рейтинг R («18+») предыдущих фильмов. В ноябре 2020 года Венди Молино и Лиззи Молино-Логелин присоединились к проекту. В марте 2022 года Риз и Верник, сценаристы двух предыдущих фильмов, были наняты для переписывания сценария, а Леви получил должность режиссёра. В начале 2023 года были наняты новые актёры, а также стало известно об участии новых сценаристов. Съёмки начались в конце мая 2023 года в Лондоне и Бакингемшире, а также пройдут в Ванкувере.





Фото: скриншот YouTube/Вечерний Ургант