Владимир Путин поздравил Дмитрия Певцова с юбилеем

Владимир Путин — президент РФ поздравил народного артиста РФ Дмитрия Певцова с 60-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.





«Благодаря таланту, незаурядному актёрскому мастерству и искренней увлечённости любимым делом Вы добились большого профессионального, творческого успеха, покорили сердца многочисленных почитателей театра и кинематографа.





И конечно, глубокого уважения заслуживает Ваша активная гражданская позиция, востребованная работа на общественном, педагогическом поприще.





Желаю Вам здоровья, вдохновения и воплощения в жизнь намеченных планов.» — написано на сайте Президента РФ.





Дмитрий Певцов родился в 1963 году в Москве. Окончил Государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского (теперь Российский институт театрального искусства — ГИТИС). Артист театра «Ленком». Снимался в фильмах «Контракт со смертью», «Турецкий гамбит», «Жмурки» и других. Депутат Государственной думы, Народный артист РФ, награжден орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью «За труды в культуре и искусстве».





Фото: скриншот YouTube/Россия 1