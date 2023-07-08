Большой театр выступит на фестивале «Лето. Музыка. Музей»

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) в субботу и воскресенье выступит на фестивале «Лето. Музыка. Музей», который в шестой раз проходит на территории Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» в Подмосковье.





Фестиваль этого года посвящен 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Посетители смогут услышать не только произведения композитора, но и произведения авторов, которые были близки ему или повлияли на его творчество: Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Танеева и других. Площадка смотра расположена под открытым небом. Президентом фестиваля является народный артист России Максим Дунаевский, а художественным руководителем — дирижер Дмитрий Юровский. Большой театр дважды выступит на этой площадке — 8 и 9 июля. Программа включает оперу «Алеко» в концертном исполнении, в которой задействованы Геворг Акобян (Алеко), Динара Алиева (Земфира), Алексей Татаринцев (Молодой цыган) и другие артисты. Дирижировать будет Алексей Верещагин. Во втором отделении ГАБТ представит «Колокола», на сцену выйдут Светлана Лачина (сопрано), Олег Долгов (тенор), Андрей Потатурин (баритон). За дирижерским пультом — Филипп Селиванов. В выступлениях участвуют симфонический оркестр и хор Большого театра.





VI Музыкальный фестиваль на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей» открылся 5 июля в музее «Новый Иерусалим» и продлится до 9 июля. В концертах смотра участвуют, в частности, лауреаты конкурса им. Чайковского Вадим Руденко и Гайк Казазян, пианист Иван Бессонов и дирижер Филипп Селиванов, ставшие победителями Первого международного музыкального конкурса им. Рахманинова.





Фото: скриншот YouTube/МГАСО