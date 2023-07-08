В Нижнем Новгороде открыли фестиваль «Горький fest»

Церемония открытия VII фестиваля нового российского кино «Горький fest» состоялась в пятницу в государственном театре драмы имени Горького в Нижнем Новгороде. Об этом заявил ТАСС.





В 2023 году фестиваль посвящен 100-летию Леонида Гайдая. О его открытии объявили со сцены президент фестиваля Михаил Пореченков и генеральный продюсер Оксана Михеева. На фестивале будет 10 наград, это на 2 больше, чем в прошлом году. Помимо уже привычных восьми, вручат статуэтку за лучший актерский ансамбль, еще одна станет неожиданностью закрытия фестиваля, объявили ведущие. На рассмотрение было прислано более 600 заявок, из которых в конкурс вошли 16 фильмов. Среди членов жюри в этом году — кинокритик Лариса Малюкова, режиссер Евгений Сангаджиев, оператор Юрий Коробейников, актриса Кристина Асмус и другие.





На церемонии по традиции вручили приз "За вклад в развитие современного кино", его получил фильм «Прогулка» Алексея Учителя. Одной из главных «фишек» этого года станет показ фильмов в Губернаторском саду Нижегородского кремля, поделилась с журналистами генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева. Также стало известно, что на разных площадках Нижнего Новгорода пройдет ретроспектива фильмов советского режиссера Леонида Гайдая.





Фото: скриншот YouTube "Киноконцерн Мосфильм", кадр из фильма "Кавказская пленница или новые приключения Шурика"