Ольга Любимова ознакомилась с ходом реставрации в музее-заповеднике «Кижи»

Министр культуры России Ольга Любимова ознакомилась с ходом реставрации объектов в музее-заповеднике «Кижи».



Об этом министр культуры написала в своем телеграм-канале.



Сообщается, что министр культуры обсудила с директором музея-заповедника Еленой Богдановой реставрацию объектов уникального историко-культурного комплекса.



«Совещание провели в доме Аникиных, где реставрация завершилась в 2022 году. Сейчас здесь проживают специалисты, которые приезжают на остров Кижи для обучения и повышения квалификации. Это прекрасный пример приспособления исторического строения к современному использованию», — говорится в сообщении министра.



Ольга Любимова также осмотрела ход работ в доме Серова в деревне Дудниково. Реставрацию там планируется завершить до конца 2023 года.



В настоящее время ведется подготовка к реставрации церкви Покрова Пресвятой Богородицы и колокольни.



«А в церкви Преображения Господня открыли выставку "Город золотой". Проект посвящен восстановлению интерьеров этого храма», — написала министр.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova