Вышел документальный фильм о Дарье Дугиной

Медиаплатформа «Консерватор» анонсировала онлайн-премьеру документального фильма о философе и журналисте Дарье Дугиной.



Всероссийская премьера фильма «Даша» прошла в Музее Победы 20 июня 2023 года. Фильм был показан в Калининграде, запланирован показ в Санкт-Петербурге.



«За много лет это первая премьера, которая не является праздником. Это фильм-память о Даше и фильм-почтение к её родителям. Почтение к Александру Гельевичу [Дугину], который это всё пережил, почтение к Наталье Викторовне [Мелентьевой], которая это всё пережила. И которым это всё предстоит переживать, видимо, всю оставшуюся их жизнь. Огромное количество людей очень мало знали про Дарью Александровну [Дугину] и вообще ничего не знали про то, что она делала, что делали все эти люди, и почему всё это случилось. Ребята, которые делали этот фильм, которые пытались, пытаются и будут пытаться каждый день вспоминать и напоминать нам всем о Даше Дугиной», — рассказал о проекте основатель медиаплатформы «Консерватор» Антон Красовский.





Фильм «Даша» рассказывает о философе, журналисте, общественном деятеле Дарье Дугиной. Участие в съемках приняли близкие для Дарьи люди — ее родители Александр Дугин и Наталья Мелентьева, режиссер Эдуард Бояков, художник Алексей Гинтовт, издатель Сергей Жигалкин, философ Софья Метёлкина и другие.





Дарья Дугина погибла в результате теракта 20 августа 2022 года в возрасте 29 лет.





Фильм доступен для просмотра на страницах медиаплатформы «Консерватор» в соцсетях.









Фото: пресс-служба медиаплатформы "Консерватор"