Вышел трейлер романтической комедии «Как звезды»

Вышел трейлер российской романтической комедии «Как звезды».





Главные роли в дебютном полнометражном фильме Марии Лойтер сыграли Наталья Земцова, Надежда Иванова, Юлия Снигирь и Гела Месхи.



Картина рассказывает историю двух девушек — Сони и Маши. Соня — начинающая актриса, а Маша — актриса озвучивания. Случайная встреча девушек становится началом большой дружбы, которой предстоит пройти ряд испытаний.



Режиссер картины Мария Лойтер рассказала «Культуре», что идея фильма зародилась давно. По словам режиссера, изначально планировался небольшой фильм о жизни юных выпускниц в Москве, их дружбе, однако со временем история переросла в большой проект, совмещающий несколько жанров.



«Со временем мы взрослели и решили немного по-другому подойти к этой истории, сделать героинь старше. Когда ты пытаешься покорить Москву в 30 лет и радикально изменить свою жизнь, это уже другая история, написанная другими красками. Таким образом мы решили, что этот фильм станет больше, а история объемнее. В проекте появился второй слой. Надеюсь, для зрителей этот фильм станет интересным опытом», — рассказала Мария Лойтер.



Фильм «Как звезды» получил приз зрительских симпатий на кинофестивале «Дух огня» в 2023 году.



Картина выйдет в прокат 17 августа.