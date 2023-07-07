07.07.2023
Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте съемок сериала «Морозко».
На главные роли в фильм приглашены Никита Ефремов и Аглая Тарасова.
Создатели фильма определили жанр сериала как «драмеди о поиске любви в большом городе и о том, как легко оказаться одиноким в мегаполисе, среди миллионов людей».
Сериал расскажет историю 33-летней Риты, которая работает на телевидении. Девушка производит впечатление успешной, однако чувствует себя одиноко.
«Безжалостный диагноз, о котором она узнает, казалось бы, должен окончательно убить все надежды на счастье. Но именно он становится отправной точкой к ее исцелению и поиску настоящей любви», — говорится в описании проекта.
В актерский состав сериала вошли Андрей Федорцов, Алиса Руденко, Николай Наумов, Гоша Куценко, Ирина Богданова, Виктор Логинов и другие.
Режиссером проекта выступила Юлия Лысова.
Премьера фильма запланирована на 2024 год.
Фото: пресс-служба Okko