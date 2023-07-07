Григорий Лепс рассказал, почему ушел из жюри шоу «Голос»

Российский певец Григорий Лепс объяснил причины своего ухода из состава жюри музыкального шоу «Голос».



В шоу «Команда» на платформе Kion Лепс пожаловался на тяжелый гастрольный график и возраст.



«Пробыл там два сезона, больше не смог, просто потому что уже возраст, тяжелый гастрольный график. К тому же до и после меня в шоу были прекрасные профессиональные наставники. Учитель из меня, конечно... Я сам ничего не умею. Не могу научить человека петь», — сказал Григорий Лепс.



По словам Лепса, из шоу его не увольняли, а проект он покинул по собственному желанию.



Артист признался, что первое время скептически относился к возможности участвовать в программе, однако потом втянулся в роль наставника.



Ранее сообщалось об отмене концертов Григория Лепса в Киргизии и Узбекистане.













Фото: Красный квадрат/YouTube