Григорий Лепс рассказал, почему ушел из жюри шоу «Голос»

07.07.2023

Григорий Лепс рассказал, почему ушел из жюри шоу «Голос»
Российский певец Григорий Лепс объяснил причины своего ухода из состава жюри музыкального шоу «Голос».

В шоу «Команда» на платформе Kion Лепс пожаловался на тяжелый гастрольный график и возраст.

«Пробыл там два сезона, больше не смог, просто потому что уже возраст, тяжелый гастрольный график. К тому же до и после меня в шоу были прекрасные профессиональные наставники. Учитель из меня, конечно... Я сам ничего не умею. Не могу научить человека петь», — сказал Григорий Лепс.

По словам Лепса, из шоу его не увольняли, а проект он покинул по собственному желанию.

Артист признался, что первое время скептически относился к возможности участвовать в программе, однако потом втянулся в роль наставника.

Ранее сообщалось об отмене концертов Григория Лепса в Киргизии и Узбекистане.



Фото: Красный квадрат/YouTube