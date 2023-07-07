В Музее истории Лефортово открылась выставка «Кольца Лефортово», сообщает пресс-служба Мосметростроя.



Проект создан к 20-летию завершения строительства Третьего транспортного кольца и открытия движения по Лефортовскому тоннелю.



Выставка расположилась в двух залах Музея истории Лефортово и представляет исторические, градостроительные, архитектурные, социальные и технологические особенности кольцевой структуры города.



«Московский метрострой ведет свою историю с 1931 года. За 92 года нашим коллективом построено и реконструировано около 200 станций метро, проложено более 600 км тоннелей, возведено 30 км автодорожных развязок и магистралей. Московский метрострой принимал самое активное участие в строительстве Лефортовского автомобильного тоннеля. Этот тоннель стал последним замыкающим участком Третьего транспортного кольца и одной из самых сложных строек своего времени», — рассказал генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.



В Большом зале посетители могут ознакомиться с историей колец от Камер-Коллежского вала до Большой кольцевой линии. В Малом зале воссоздана библиотека, кабинет проектировщика, склад и архив.



В экспозиции представлены карты, литографии, фотографии, археологические находки, макеты, аутентичные костюмы первостроителей метро и многое другое.









Фото: пресс-служба Мосметростроя