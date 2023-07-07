В Липецке завершена масштабная реконструкция Театра кукол

07.07.2023
В Липецке завершена реконструкция Театра кукол.
Масштабные работы в учреждении провели впервые за 15 лет, сообщает пресс-служба управления культуры Липецкой области.
«Завершение театрального сезона в любимом с детства театре ознаменовалось торжественным открытием обновленного сквера и летней сцены. Вместе с этим закончился ремонт по национальному проекту "Культура" и в самом Липецком государственном театре кукол», — указано в сообщении.
В управлении культуры региона сообщили, что особое внимание в ходе реконструкции было уделено изменению конфигурации зала. Для удобства маленьких зрителей сцену опустили на 50 сантиметров и скорректировали угол наклона самого зала.
Кроме того, были обновлены кулисы, оборудована автоматическая система пожаротушения, установлена современная система видеонаблюдения, уложен новый паркет, обновлены лестница, окна и двери.
На реализацию проекта было выделено 128 млн рублей, 20 млн — из федерального бюджета.
Новый сезон в театре откроется 15 сентября.
Фото: пресс-служба управления культуры Липецкой области