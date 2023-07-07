В Липецке завершена масштабная реконструкция Театра кукол

В Липецке завершена реконструкция Театра кукол.



Масштабные работы в учреждении провели впервые за 15 лет, сообщает пресс-служба управления культуры Липецкой области.



«Завершение театрального сезона в любимом с детства театре ознаменовалось торжественным открытием обновленного сквера и летней сцены. Вместе с этим закончился ремонт по национальному проекту "Культура" и в самом Липецком государственном театре кукол», — указано в сообщении.



В управлении культуры региона сообщили, что особое внимание в ходе реконструкции было уделено изменению конфигурации зала. Для удобства маленьких зрителей сцену опустили на 50 сантиметров и скорректировали угол наклона самого зала.



Кроме того, были обновлены кулисы, оборудована автоматическая система пожаротушения, установлена современная система видеонаблюдения, уложен новый паркет, обновлены лестница, окна и двери.



На реализацию проекта было выделено 128 млн рублей, 20 млн — из федерального бюджета.



Новый сезон в театре откроется 15 сентября.









Фото: пресс-служба управления культуры Липецкой области