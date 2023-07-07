На «Иви» выйдет криминальная драма «Холод» с Аленой Михайловой

07.07.2023

На «Иви» выйдет криминальная драма «Холод» с Аленой Михайловой
Онлайн-кинотеатр «Иви» снимет криминальную драму с Аленой Михайловой в главной роли.

Проект получил название «Холод». Фильм расскажет историю девушки, которая попадает в ДТП с участием влиятельного мужчины. Девушка оказывается в тюрьме и решает отомстить.

Сериал будет включать десять эпизодов хронометражем 60 минут. Производством фильма займется кинокомпания «Алгоритм» Алексея Казакова и Жоры Крыжовникова.

Автором сценария и режиссером выступит Алексей Казаков.


Фото: Pixabay.com