На «Иви» выйдет криминальная драма «Холод» с Аленой Михайловой

Онлайн-кинотеатр «Иви» снимет криминальную драму с Аленой Михайловой в главной роли.



Проект получил название «Холод». Фильм расскажет историю девушки, которая попадает в ДТП с участием влиятельного мужчины. Девушка оказывается в тюрьме и решает отомстить.



Сериал будет включать десять эпизодов хронометражем 60 минут. Производством фильма займется кинокомпания «Алгоритм» Алексея Казакова и Жоры Крыжовникова.



Автором сценария и режиссером выступит Алексей Казаков.









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