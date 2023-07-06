Названы дата и место прощания с заслуженным артистом России Алексеем Кузнецовым

Прощание с заслуженным артистом России Алексеем Кузнецовым состоится 10 июля.



О дате прощания с артистом сообщает Театр им. Вахтангова, где артист прослужил много лет.



«Прощание с заслуженным деятелем искусств, заслуженным артистом России Алексеем Глебовичем Кузнецовым пройдет в понедельник, 10 июля, с 11:30 до 12:30 в Театре Вахтангова», — говорится в сообщении учреждения.



Алексей Кузнецов родился 14 мая 1941 года в Москве. В 1964 году окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина, по окончании которого был принят в труппу Государственного академического театра им. Е. Вахтангова. В театре Алексей Кузнецов проработал более 55 лет.



Алексей Кузнецов сыграл в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Отцы и дети», «Очи черные» и других картинах.













Фото: пресс-служба Театра им. Вахтангова