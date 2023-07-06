В массовке фильма «Руки вверх» снимутся 70 тысяч человек

Съемки фильма стартуют в ближайшее время, сообщил фронтмен поп-группы Сергей Жуков.Представляя фильм на питчинге Фонда кино в четверг, Жуков рассказал, что в самой большой массовой сцене фильма снимутся более 70 тысяч человек.По словам продюсера картины Дениса Жалинского, создатели проекта решили не делать фильм в жанре классического байопика, а уйти в детективный жанр.По сюжету фильма во время концерта должно произойти неудачное покушение на артиста.«Таким образом, через флэшбэки мы будем вспоминать и оказываться во всех этапах жизненного пути группы "Руки вверх". Будем перемещаться в 1990-е, когда группа только зарождалась, будем свидетелями рождения всех основных хитов. Но, кроме истории группы, мы также будем параллельно видеть, как развивалась и менялась наша современная Россия, как строился современный шоу-бизнес», — рассказал продюсер.Фильм планируется закончить ко второй половине 2024 года.