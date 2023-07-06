ММОМА проведет ретроспективу Вовы Перкина под кураторством Андрея Бартенева

13 июля — 17 сентября в московском музее будет работать проект «Перкуссия. Живопись ХХI века из Майкопа», сообщила пресс-служба учреждения.





В экспозицию включили более 160 работ, созданных за последние семь лет и представляющих основные живописные серии автора. Выставка позволит проследить за развитием и расцветом перкинизма — созданного им стиля.





Перкин родился в 1995 году в Майкопе. В 13 лет начал рисовать граффити, изображая «изомифы собственного сочинения». В 20 лет основал команду «Наша Утопия». Через год занялся живописью на масштабных холстах. Еще через год «максимизировал свой изобразительный поиск в Перкиннале современного искусства», желая привлечь внимание к своим практикам художников-оптимистов разных поколений.





Занимаясь перформансами, офортами, арт-путешествиями, мягкой скульптурой, фотографией, стихосложением, арт-вязанием, керамикой, ковроткачеством — «проявляя себя как мультимедийное сознание, Вова Перкин всегда отдает предпочтение живописи на холсте», говорится в описании проекта. Активно участвует в фестивалях, премиях, выставках, ярмарках современного искусства, курирует экспозиции своей группы и других авторов, сотрудничает с брендами. Также выпустил поэму «Башня на Ремонте».





Фото: Вова Перкин. «Дон Дом Расслабон», 2021 / пресс-служба ММОМА