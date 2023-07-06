Театральный фестиваль «Толстой» стартует в музее-усадьбе «Ясная Поляна»

06.07.2023
В музее-усадьбе «Ясная Поляна» 7 июля стартует VII театральный фестиваль «Толстой», передает пресс-служба Министерства культуры России.
Темой фестиваля в этом году стала «Анна Каренина».
Откроет фестиваль одноименный балет Джона Ноймайера. Показ постановки состоится на открытом воздухе в декорациях Ясной Поляны.
В программу фестиваля вошли спектакли-променады, лекции, мастер-классы, кинопоказы, созвучные с романом «Анна Каренина» и временем его создания.
В рамках фестиваля также пройдет расширенная образовательная и детская программа.
«В этом году мы празднуем 195 лет со рождения Льва Николаевича Толстого, для нас это очень важная отправная точка к подготовке большого юбилейного года в 2028 году. Приезд Большого театра в Ясную Поляну — невероятная и беспрецедентная возможность показать жителям региона спектакль большой формы главного театра нашей страны», — рассказала директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.
Фото: пресс-служба Министерства культуры России