Театральный фестиваль «Толстой» стартует в музее-усадьбе «Ясная Поляна»

В музее-усадьбе «Ясная Поляна» 7 июля стартует VII театральный фестиваль «Толстой», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Темой фестиваля в этом году стала «Анна Каренина».



Откроет фестиваль одноименный балет Джона Ноймайера. Показ постановки состоится на открытом воздухе в декорациях Ясной Поляны.



В программу фестиваля вошли спектакли-променады, лекции, мастер-классы, кинопоказы, созвучные с романом «Анна Каренина» и временем его создания.



В рамках фестиваля также пройдет расширенная образовательная и детская программа.



«В этом году мы празднуем 195 лет со рождения Льва Николаевича Толстого, для нас это очень важная отправная точка к подготовке большого юбилейного года в 2028 году. Приезд Большого театра в Ясную Поляну — невероятная и беспрецедентная возможность показать жителям региона спектакль большой формы главного театра нашей страны», — рассказала директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.













Фото: пресс-служба Министерства культуры России