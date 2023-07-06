В Киргизии отменили выступление Григория Лепса

06.07.2023

В Киргизии отменили выступление Григория Лепса
В Киргизии отменен концерт российского певца Григория Лепса.

Выступление артиста было запланировано на август. Об отмене мероприятия организаторы объявили в соцсетях. «Отмена концерта», — указано в сообщении.

О причинах отмены концерта не говорится.

Григорий Лепс планировал выступить 2 августа в одном из развлекательных заведений на побережье Иссык-Куля.

Ранее в Киргизии были отменены концерты ряда российских исполнителей и групп, в том числе Моргенштерна (внесен в список иноагентов в России) и «Би-2».



Фото: Красный квадрат/YouTube