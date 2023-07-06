Третьяковка открыла во Владивостоке новое общественное пространство

Церемония открытия прошла 6 июля.«...Мы обрели свой порт, мы обрели свою гавань, и мы очень надеемся, что этот первый шаг такого постоянного присутствия во Владивостоке станет следующим шагом в нашем большом дальнейшем пути в тот период, пока завершается строительство Музейного центра на Орлиной сопке», — сказала на открытии гендиректор по развитию новых музейных пространств Третьяковки Татьяна Гафар.В общественном пространстве, которое расположилось в историческом здании Дальневосточного морского пароходства в центре Владивостока, будут проводиться образовательные мероприятия.Татьяна Гафар рассказала, что пространство будет работать ежедневно, кроме понедельника. С 7 июля в нем будут проводиться лекции и мастер-классы. Первые мероприятия проведут специалисты Третьяковской галереи.Первой экспозицией, которая разместится в общественном пространстве, станет «Искусство логистики — логистика искусства».