Русский музей открыл выставку китайского художника Хань Юйчэня «Сияние Тибета»

В экспозицию вошли 40 работ 2000-2010-х годов, сообщила пресс-служба ГРМ.





6 июля в Мраморном дворце (филиал ГРМ) в Петербурге стартовала выставка крупного китайского живописца, фотографа и каллиграфа. Большую часть своего реалистического творчества он посвятил воспеванию Тибета и его жителей. Посетители познакомятся с традиционным образом жизни тибетского народа: повседневностью, культурной и духовной составляющими; а также с галереей портретов тибетцев.





По словам директора музея Аллы Маниловой, в произведениях автора «необычайно много пересечений с русской художественной традицией» — реализмом передвижников и Ильи Репина, а также неоклассицизмом, образцы которого сейчас можно увидеть в корпусе Бенуа.





«Традиция нашей школы в творчестве, во взгляде человека принципиально иной культуры представляет для всех посетителей Русского музея огромный интерес», — подчеркнула она.





Выставка работает до 7 августа.





Фото: пресс-служба ГРМ